«Тренер подвергся насмешкам и издевательствам». В воронежском Минспорте назвали причину потасовки между главой федерации лыж и юным спортсменом

В воронежском Минспорте объяснили потасовку главы лыжной федерации с подростком.

Ранее между главой Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексеем Мананковым и юным спортсменом завязалась потасовка в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

– Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) рекомендовала Алексею Мананкову обратиться в правоохранительные органы. Что на самом деле произошло в Санкт‑Петербурге между тренером и 17‑летним спортсменом?

– В один из дней кто‑то из воспитанников (имя не называется в интересах следствия), обманным путем получив ключ на ресепшн (представившись другой фамилией), пробрался в номер отеля Мананкова, испортил мебель и личные вещи тренера. Позже Мананкову не составило труда установить личность подростка, проникшего в номер.

По данному факту Алексей Викторович инициировал собрание со спортсменами, на котором рассказал о произошедшем и предупредил, что по возвращении в Воронеж сообщит о данном инциденте их родителям. Ребята ответили, что они ни при чем и он ничего не докажет.

Через день, после утренней разминки, Мананков завтракал в кафе, туда же зашла группа подростков – воспитанников СШОР 12, в ходе диалога с которыми тренер подвергся насмешкам и издевательствам. Чтобы вразумить ребят и прервать унижающее его честь и достоинство хамское поведение, тренер подошел к одному из спортсменов (Льву) и положил руку на плечо, пытаясь объяснить, что так себя вести нельзя. В ответ на что юноша стал проявлять агрессию по отношению к тренеру, совершая резкие, размашистые движения руками, грубя и оскорбляя его (со слов Мананкова).

Со стороны тренера не было никаких излишне грубых физических действий по отношению к воспитаннику, кроме сдерживающих разъярённого подростка движений, осуществляемых с одной лишь целью — урезонить, вразумить. Но парень не унимался, толкал Мананкова и даже нанес ему несколько ударов. На видео отчетливо видно все: кто, что и как.

К сожалению, принимавший участие в заседании ФЛГР отец ребенка не увидел в его поведении ничего предосудительного, явно оправдывая действия сына. Я предложил Льву (он был рядом с отцом во время ВКС, но за кадром) публично извиниться за свое поведение, а Алексею Викторовичу порекомендовал впредь держать дистанцию со своими воспитанниками. Он замечательный тренер и очень добрый человек, за что и поплатился в итоге.

Так бывает – доброта часто воспринимается как слабость. Неприятный, но опыт. К сожалению, со стороны воспитанника школы извинений пока не последовало, но убежден, что осознание придет и человек искренне раскается в содеянном.

– В какую сумму оценен ущерб отелю и Мананкову?

– Такой информации у меня нет. Знаю лишь, что отель выставил счет за причиненный ущерб, – сказал министр спорта Воронежской области Павел Чибисов, чьи слова цитирует «Матч ТВ».

– Будет ли спортсмен, напавший на тренера в кафе, отчислен из школы?

– Такой вопрос, скорее всего, будет поднят, и коснется каждого из спортсменов, кто причастен к унижению тренера. Сейчас же необходимо разобраться во всех деталях произошедшего, которым нужно дать правовую оценку. Порча имущества, проникновение, хулиганство. Пусть разбирается следствие, – также ответил Чибисов.