ФЛГР рассмотрит дело о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом 27 августа

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 августа рассмотрят инцидент с участием Алексея Мананкова .

Ранее появилась информация о том, что Мананков, возглавляющий федерацию Воронежской области, устроил потасовку с юным спортсменом в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

«27 августа мы заочно соберемся по видеосвязи и примем решение по Мананкову», – сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.