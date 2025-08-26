ФЛГР рассмотрит дело о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом 27 августа
В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 августа рассмотрят инцидент с участием Алексея Мананкова.
Ранее появилась информация о том, что Мананков, возглавляющий федерацию Воронежской области, устроил потасовку с юным спортсменом в одной из кофеен Санкт-Петербурга.
«27 августа мы заочно соберемся по видеосвязи и примем решение по Мананкову», – сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости