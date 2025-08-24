Министр спорта Воронежской области о потасовке между главой федерации лыж и подростком: «Кто стал инициатором конфликта и кто его разжигал – очевидно. Но спешить с выводами не будем»

В Минспорте Воронежской области отреагировали на инцидент с главой федерации лыж.

Ранее появилась информация о том, что руководитель Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексей Мананков устроил потасовку с юным спортсменом в одной из кофеен Санкт-Петербурга.

«Наше министерство, конечно, уже изучило полное видео произошедшего, а не только ту часть, которая разошлась по СМИ и соцсетям. Кто стал инициатором конфликта и кто его разжигал, очевидно. Но спешить с выводами не будем.

При этом хочу напомнить, что спорт – это дисциплина. И воспитывать ее только пряником сложно. Но и срывов быть не должно. Дети есть дети, а тренеры им иногда фактически родителей заменяют. Отношение должно быть соответствующим. Дождемся заседания президиума федерации, поймем вместе с коллегами, что случилось. И только исходя из этого примем те или иные решения.

Добавлю, что ранее ничего подобного с этим тренером не случалось. Да и в целом наша 12‑я школа олимпийского резерва на хорошем счету. Приношу извинения всем любителям спорта, что сугубо внутренняя история школы оказалась публичной», – сказал министр спорта Воронежской области Павел Чибисов.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) также сообщала, что проведет проверку в связи с инцидентом. Сам Мананков отказался от публичных комментариев на эту тему.