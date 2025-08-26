Вяльбе о вакс-грузовике сборной России: «Спасибо Volvo за автомобиль. Связывались ли они в рамках расследования? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем»
Елена Вяльбе поблагодарила Volvo за тягач для сборной России.
В мае Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о покупке нового вакс-грузовика. Позже в Volvo решили провести расследование и прекратили сотрудничество с фирмой, которая продала машину.
«Я уже говорила по поводу этой ситуации: спасибо компании Volvo за такой автомобиль.
Связывались ли они со мной в рамках расследования? Нет, а зачем? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем», – сказала президент ФЛГР Вяльбе.
Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
