Вяльбе о вакс-грузовике сборной России: «Спасибо Volvo за автомобиль. Связывались ли они в рамках расследования? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем»

Елена Вяльбе поблагодарила Volvo за тягач для сборной России.

В мае Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о покупке нового вакс-грузовика. Позже в Volvo решили провести расследование и прекратили сотрудничество с фирмой, которая продала машину.

«Я уже говорила по поводу этой ситуации: спасибо компании Volvo за такой автомобиль.

Связывались ли они со мной в рамках расследования? Нет, а зачем? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем», – сказала президент ФЛГР Вяльбе .

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование