Лыжница Матвеева об отстранении России: «Многие ждут нас. Норвежцы не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от спонсоров»
Лыжница Наталья Матвеева объяснила критику россиян со стороны норвежцев.
– Когда вы вернулись после двухлетней дисквалификации, говорили, что ощущали взгляды в спину. Не будет ли подобного в случае нашего возвращения сейчас?
– Думаю, нет. Все равно мы общаемся с иностранцами, даже если взять того же Маркуса (Крамера). Итальянцы хорошо о нас отзываются. Многие спортсмены ждут нас.
Да, кто-то может сказать сейчас против, как, например, норвежцы. Но они не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от своих спонсоров. Там решают, что говорить, – отметила серебряный призер ЧМ-2017.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
