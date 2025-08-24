Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен сломал руку в результате падения.

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен травмировался во время лыжероллерного турнира Toppidrettsveka.

Накануне Йенссен упал на разминке перед спринтом. Ему диагностировали перелом ладьевидной кости запястья.

Позже спортсмен пройдет дополнительное медобследование в Тронхейме.

Йенссену 29 лет, в прошлом сезоне он занял четвертое место на чемпионате мире в скиатлоне. В общем зачете Кубка мира стал 23-м.