0

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен сломал руку в результате падения

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен сломал руку в результате падения.

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен травмировался во время лыжероллерного турнира Toppidrettsveka.

Накануне Йенссен упал на разминке перед спринтом. Ему диагностировали перелом ладьевидной кости запястья.

Позже спортсмен пройдет дополнительное медобследование в Тронхейме.

Йенссену 29 лет, в прошлом сезоне он занял четвертое место на чемпионате мире в скиатлоне. В общем зачете Кубка мира стал 23-м.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
Ян Томас Йенссен
Toppidrettsveka
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Лотта Венг и Хегген победили в гонках преследования на 10 км классикой, Жув – 5-й, Далквист – 6-я, Клэбо – 18-й, Петтер Нортуг – 52-й
4вчера, 18:50
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
149 августа, 20:30
Норвежского лыжника Иверсена укусила собака во время пробежки: «Зашивать рану не пришлось, но теперь нужно принимать лекарства»
5515 июля, 14:18
Главные новости
Лыжница Матвеева об отстранении России: «Многие ждут нас. Норвежцы не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от спонсоров»
4сегодня, 07:35
Матвеева о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех. Зачем бойкотировать?»
сегодня, 07:29
Наталья Матвеева: «Устюгов уже понимает свой возраст и думает, чем заняться. Как говорят, «добегивает»
1сегодня, 07:24
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Лотта Венг и Хегген победили в гонках преследования на 10 км классикой, Жув – 5-й, Далквист – 6-я, Клэбо – 18-й, Петтер Нортуг – 52-й
4вчера, 18:50
Министр спорта Воронежской области о потасовке между главой федерации лыж и подростком: «Кто стал инициатором конфликта и кто его разжигал – очевидно. Но спешить с выводами не будем»
31вчера, 17:30Видео
Глава воронежской федерации лыж Мананков о потасовке с юным спортсменом: «Никаких комментариев не будет»
вчера, 17:20
Степанова о потасовке главы воронежской федерации с подростком: «Наглядная иллюстрация того, как опасно в спорте сохранять ментальность «старой школы»
9вчера, 16:58Видео
ФЛГР расследует информацию о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом
вчера, 15:17
Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком в кофейне
45вчера, 13:52Видео
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Фоссесхолм и Вестад выиграли масс-старты на 4 км, Крюгер – 3-й, Клэбо – 7-й
3вчера, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09