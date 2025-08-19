  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»
3

Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»

Большунов, Ардашев и Сорин получили медали «За доблестный труд».

Указ о награждении подписал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Лыжники Александр Большунов, Сергей Ардашев и старший тренер ФЛГР Егор Сорин награждены за высокие результаты и вклад в развитие лыжного спорта.

Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Ольга Сергеева, Ирина Ибрагимова, Христина Мацокина, Лариса Рясина и Андрей Феллер были удостоены званий заслуженных работников физической культуры Татарстана.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Вечерняя Казань»
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
logoХристина Мацокина
лыжные гонки
logoЕгор Сорин
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
