Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»
Большунов, Ардашев и Сорин получили медали «За доблестный труд».
Указ о награждении подписал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Лыжники Александр Большунов, Сергей Ардашев и старший тренер ФЛГР Егор Сорин награждены за высокие результаты и вклад в развитие лыжного спорта.
Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Ольга Сергеева, Ирина Ибрагимова, Христина Мацокина, Лариса Рясина и Андрей Феллер были удостоены званий заслуженных работников физической культуры Татарстана.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Вечерняя Казань»
