Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»

Большунов, Ардашев и Сорин получили медали «За доблестный труд».

Указ о награждении подписал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Лыжники Александр Большунов, Сергей Ардашев и старший тренер ФЛГР Егор Сорин награждены за высокие результаты и вклад в развитие лыжного спорта.

Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Ольга Сергеева, Ирина Ибрагимова, Христина Мацокина, Лариса Рясина и Андрей Феллер были удостоены званий заслуженных работников физической культуры Татарстана.