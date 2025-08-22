  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Чемпионка мира в прыжках с трамплина Марита Крамер завершила карьеру в 23 года
0

Чемпионка мира в прыжках с трамплина Марита Крамер завершила карьеру в 23 года

Австрийская прыгунья с трамплина, чемпионка мира-2021 в командном турнире Марита Крамер завершила карьеру в возрасте 23 лет.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Самое тяжелое – что у меня всегда была большая мечта выиграть олимпийскую медаль. И это каждый день вдохновляло меня. Честно говоря, когда я пропустила Олимпиаду-2022 [в Пекине], это ударило по мне сильнее, чем я ожидала. Но я всегда говорила себе, что должна продолжать: еще четыре года, еще один шанс, просто закончи начатое. И я продолжала, ведь думала, что хочу дойти до конца. Думала, что этого хотят и другие. Но в каком-то смысле я не жила этим по-настоящему.

Радость ушла, а без нее даже самая прекрасные истории меркнут. Я внезапно ощутила пустоту. Я считала, что вдохновляю людей, продолжая бороться и не сдаваясь. Но на самом деле я не была честна сама с собой. Как я могу вдохновлять других, если живу мечтой, которой больше нет?

Я всегда гордилась тем, что никогда не сдаюсь. Именно поэтому решение далось чертовски сложно. Не такой конец истории я себе представляла, но чего стоит медаль без радости?

И хотя это ранит, я собой горжусь. Горжусь, что наконец-то нашла смелость принять решение, прислушаться к телу и сердцу. Наконец-то нашла в себе смелость отпустить.

Всем, кто был частью всего этого, кто поддерживал меня, верил и болел, кто прошел этот путь вместе со мной, – спасибо вам от всего сердца», – написала Крамер.

В сезоне-2021/2022 Крамер лидировала в общем зачете Кубка мира, но незадолго до Олимпиады сдала положительный тест на коронавирус и пропустила соревнования.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Мариты Крамер
Марита Крамер
прыжки с трамплина
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoОлимпиада-2022
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»
46 минут назад
Российская прыгунья с трамплина Прокопьева получила серьезную травму колена
1сегодня, 15:46
Елена Вяльбе: «Хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы, когда весь детский спорт финансировался за счет государства»
29сегодня, 12:00
Дмитрий Губерниев: «Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo»
3вчера, 16:21
Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»
1вчера, 12:32
Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»
2вчера, 09:25
«Реакция Volvo – это дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку». В ФЛГР отреагировали на расследование о продаже грузовика
5320 августа, 21:24
Крянин об экипировке лыжников: «Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым»
220 августа, 12:20
Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»
319 августа, 13:29
Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России
13519 августа, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09