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Губерниев о выборах главы ФЛГР: «Бизнес за меня, Россия за меня, все идет по плану. Свои шансы на победу оцениваю на 100 процентов»

Губерниев уверен, что выиграет выборы и возглавит Федерацию лыжных гонок России.

Выборы президента ФЛГР пройдут в 2026 году. С 2010 года организацию возглавляет Елена Вяльбе.

«Моя программа на пост главы ФЛГР уже готова, все есть: огромные деньги, поддержка. Зачем ее публиковать в разгар плавательного сезона? Выборы пока подождут, все будет представлено ближе к зиме.

Возможно, тогда федерация уже будет объединенная, так что возглавлю сразу несколько видов спорта. Бизнес за меня, Россия за меня, а спортсмены будут за меня через пять минут после того, как я выиграю. В этом вопросе все идет по плану.

В отличие от многих людей, я езжу по стране. В каждом городе подходят и просят спасти наши лыжи и вывести их на новый уровень. Сегодня я в Волгограде, завтра буду в Свердловской области. Зачем мне читать комментарии, если я с реальными людьми общаюсь?

Могу ли я передумать? Конечно, такая вероятность есть всегда. Может поступить более выгодное предложение, могут поменяться планы. На данный момент думаю, что не изменю решение, потому что наши лыжи нужно спасать. Сборная сейчас функционирует нормально, но она ведь отстранена. Лыжи нужно делать более медийными и доступными.

Меня поддерживают все – снизу и доверху. Со мной страна, потому что я от людей не закрываюсь. Я чувствую поддержку людей, а некоторые ориентируются на три с половиной комментария в соцсетях. Свои шансы на победу оцениваю на 100 процентов. Тут двух мнений быть не может», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
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