Линдси Вонн: «Сейчас мое тело в порядке. Я чувствую себя лучше, чем перед моей последней Олимпиадой»

Американская горнолыжница Линдси Вонн поделилась ожиданиями от Олимпиады-2026.

Вонн 40 лет, она олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске, призер Игр-2018. Завершила спортивную карьеру в 2019 году, но вернулась к соревнованиям в прошлом сезоне.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо.

«Сейчас мое тело в порядке. Колено не беспокоит, и других проблем со здоровьем тоже нет. Я чувствую себя лучше, чем перед моей последней Олимпиадой.

В карьере я добилась всего, о чем мечтала. Я и не задумывалась об участии в еще одних Играх.

Я хочу насладиться этим опытом, побывать в месте, которое я люблю, где я добилась большого успеха.

В Кортине идеальная гоночная трасса, неважно, естественный там снег или искусственный», – сказала Вонн.