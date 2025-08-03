FIS о вопросе допуска россиян: «Решение ожидается до конца этого года, однако мы не ставим четких временных границ и не спешим»

FIS может определиться в вопросе допуска российских лыжников до конца года.

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Совет FIS регулярно следит за происходящими событиями и делает постоянную оценку ситуации. Как уже сообщалось, решение о допуске российских и белорусских спортсменов ожидается до конца этого года, однако в FIS не ставят четких временных границ в этом аспекте и не спешат с этим», – отметили в организации.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.