Бородавко о допуске лыжников: «Все зависит от геополитической ситуации в мире – согласно этому МОК и примет решение. Чем дальше оно будет отложено, тем больше у нас шансов»
Юрий Бородавко оценил шансы на допуск российских лыжников до турниров.
С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– Есть ощущение, что скоро что‑то поменяется в отношении российских лыжников и их вернут на международную арену?
– Все будет зависеть от геополитической ситуации в мире. Согласно этому Международный олимпийский комитет (МОК) и будет принимать решение. На мой взгляд, чем дальше будет отложено это решение, тем больше у нас шансов вернуться, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.
В феврале 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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