Бородавко о допуске лыжников: «Все зависит от геополитической ситуации в мире – согласно этому МОК и примет решение. Чем дальше оно будет отложено, тем больше у нас шансов»

Юрий Бородавко оценил шансы на допуск российских лыжников до турниров.

С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Есть ощущение, что скоро что‑то поменяется в отношении российских лыжников и их вернут на международную арену?

– Все будет зависеть от геополитической ситуации в мире. Согласно этому Международный олимпийский комитет (МОК) и будет принимать решение. На мой взгляд, чем дальше будет отложено это решение, тем больше у нас шансов вернуться, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

В феврале 2026 года в Италии пройдут зимние Олимпийские игры.