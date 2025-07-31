Контракт с подрядчиком по строительству лыжероллерной трассы в Чувашии будет расторгнут. Срок сдачи объекта перенесен на конец года
Власти Чувашии уведомили генерального подрядчика о соответствующем решении. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, а также их качество – это касается в том числе асфальтового покрытия, беговых дорожек и освещения.
Теперь объект планируют достроить до конца года. Изначально его должны были сдать осенью 2024-го, но затем сроки переносили дважды.
«По лыжероллерной трассе приняли решение о расторжении контракта. Со своей стороны, насколько могли, максимально помогали подрядчику, чтобы он устранил все замечания. Однако по факту видим, что подрядчик не в состоянии [это сделать].
Будет новый подрядчик. Думаю, что мы в этом году все завершим, так как объем работ в целом понятный», – сообщил вице-премьер Чувашии Максим Иванов.
По словам Иванова, после расторжения контракта специалисты оценят расходы на завершение строительства и доведение объекта до необходимых стандартов.
В мае министр спорта Чувашии Василий Петров отмечал, что техническая готовность объекта составляет 98,7%, однако из-за недочетов арена не смогла претендовать на проведение ряда всероссийских соревнований.