Контракт с подрядчиком по строительству лыжероллерной трассы в Чувашии будет расторгнут. Срок сдачи объекта перенесен на конец года

Контракт по строительству лыжероллерной трассы в Чебоксарах будет расторгнут.

Власти Чувашии уведомили генерального подрядчика о соответствующем решении. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, а также их качество – это касается в том числе асфальтового покрытия, беговых дорожек и освещения.

Теперь объект планируют достроить до конца года. Изначально его должны были сдать осенью 2024-го, но затем сроки переносили дважды.

«По лыжероллерной трассе приняли решение о расторжении контракта. Со своей стороны, насколько могли, максимально помогали подрядчику, чтобы он устранил все замечания. Однако по факту видим, что подрядчик не в состоянии [это сделать].

Будет новый подрядчик. Думаю, что мы в этом году все завершим, так как объем работ в целом понятный», – сообщил вице-премьер Чувашии Максим Иванов.

По словам Иванова, после расторжения контракта специалисты оценят расходы на завершение строительства и доведение объекта до необходимых стандартов.

В мае министр спорта Чувашии Василий Петров отмечал , что техническая готовность объекта составляет 98,7%, однако из-за недочетов арена не смогла претендовать на проведение ряда всероссийских соревнований.