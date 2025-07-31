  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Контракт с подрядчиком по строительству лыжероллерной трассы в Чувашии будет расторгнут. Срок сдачи объекта перенесен на конец года
1

Контракт с подрядчиком по строительству лыжероллерной трассы в Чувашии будет расторгнут. Срок сдачи объекта перенесен на конец года

Контракт по строительству лыжероллерной трассы в Чебоксарах будет расторгнут.

Власти Чувашии уведомили генерального подрядчика о соответствующем решении. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, а также их качество – это касается в том числе асфальтового покрытия, беговых дорожек и освещения.

Теперь объект планируют достроить до конца года. Изначально его должны были сдать осенью 2024-го, но затем сроки переносили дважды.

«По лыжероллерной трассе приняли решение о расторжении контракта. Со своей стороны, насколько могли, максимально помогали подрядчику, чтобы он устранил все замечания. Однако по факту видим, что подрядчик не в состоянии [это сделать].

Будет новый подрядчик. Думаю, что мы в этом году все завершим, так как объем работ в целом понятный», – сообщил вице-премьер Чувашии Максим Иванов.

По словам Иванова, после расторжения контракта специалисты оценят расходы на завершение строительства и доведение объекта до необходимых стандартов.

В мае министр спорта Чувашии Василий Петров отмечал, что техническая готовность объекта составляет 98,7%, однако из-за недочетов арена не смогла претендовать на проведение ряда всероссийских соревнований.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
стадион Чебоксары
лыжероллеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжероллеры. Чемпионат России. Коростелев выиграл гонку преследования на 15 км классикой, Терентьев – 2-й, Ардашев – 3-й
30 июля, 09:07
Лыжероллеры. Чемпионат России. Терентьева победила в гонке преследования на 10 км классикой, Фалеева – 2-я, Былинко – 3-я
330 июля, 07:58
Лыжероллеры. Чемпионат России. Коростелев победил в коньковой «разделке» на 20 км, Трегубов – 2-й, Родионов – 3-й
429 июля, 10:30
Главные новости
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
2сегодня, 06:00
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
25сегодня, 06:00
FIS о вопросе допуска россиян: «Решение ожидается до конца этого года, однако мы не ставим четких временных границ и не спешим»
вчера, 16:09
Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл коньковый масс-старт на 30 км, Смирнов – 2-й, Парфенов – 3-й
2вчера, 09:45
Лыжероллеры. Чемпионат России. Евтягина победила в коньковом масс-старте на 20 км, Фалеева – 2-я, Кипяткова – 3-я
вчера, 08:33
Вяльбе о критике чемпионата России на Сахалине: «Все эти слова – пустозвон. Я настолько привыкла к диванным критикам, что уже не обращаю на них внимания»
80вчера, 06:24
Группа Бородавко начала сбор в Малиновке
22 августа, 17:03
Большунов пропускает чемпионат России по лыжероллерам из-за профилактики травм спины
32 августа, 10:54
Лыжероллеры. Чемпионат России. Лукашова выиграла спринт, Кипяткова – 2-я, Летучева – 3-я
12 августа, 10:44
Лыжероллеры. Чемпионат России. Жилинский победил в спринте, Макаров – 2-й, Присс – 3-й
2 августа, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51