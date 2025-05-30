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Стадион в Чебоксарах еще не готов к эксплуатации. Недочеты планируют устранить к 1 июля

В Чебоксарах назвали новую дату готовности биатлонного комплекса.

Как сообщают «Вести-Чувашия», Центр зимних видов спорта строится с 2014 года. Основные работы завершены, но сейчас он пока не готов к эксплуатации из-за отсутствия контроллеров, которые обеспечивают удаленное управление светом на трассе. 

Отмечается, что из-за срыва сроков строительства региону пришлось отказаться от проведения крупных соревнований, в том числе гонок чемпионата России и первенства Приволжского федерального округа.

«На сегодняшний день у нас объект фактически завершен. По данным Росстройконтроля, у нас 98,7%. Но вот эти оставшиеся 1,3% нам не дают возможности ввести объект в эксплуатацию.

Извинились перед федерациями, потому что мы не можем подвести, потому что это значимые крупные спортивные соревнования с прямой трансляцией. Потому что вижу, что объект застрял», – отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров.

Недочеты планируют устранить к 1 июля.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщал, что зимой в Чебоксарах намерены провести соревнования всероссийского уровня.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Вести-Чувашия»
стадион Чебоксары
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