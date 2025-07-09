Степанова о ЧР на Сахалине: «Уверена, будет и мощный спонсор, и крупный лидер-руководитель, но кто этот замечательный человек? Почему за полгода до старта мы о нем ничего не знаем?»

Вероника Степанова порассуждала о чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 25 февраля по 8 марта.

«Расстаньтесь с вашими иллюзиями, как с ними рассталась давно уже я: приезд известных спортсменов на соревнования сам поспособствует развитию вида спорта практически никак. Ни в России, ни в Скандинавии, ни в Америке – нигде.

Вот провела Словения чемпионат мира в 2023 году – и что, там дети повалили лыжными гонками заниматься? Нет, конечно. Как было сто лыжников (реальная цифра) на всю страну, так и осталось. И зачем проводили – могли бы просто крупный коммерческий турнир по прыжкам провести, вот их реально смотрят, они окупаются.

Новые места проведения крупных соревнований работают, только когда это часть стратегии по развитию лыжных гонок. У нас таких места два в стране сейчас: Татарстан и Кировск. Только там готовы вкладывать сотни миллионов в детский спорт, в новые/лучшие трассы и, да, в приезд звезд.

Татарстан – это «Сетевая компания» и лично Фардиев, который душу в это вкладывает и время. Кировск – это «Фосагро» и лично Федоров. Знакомством и с тем, и с другим я горжусь и дорожу.

Уверена, что и у чемпионата страны на Сахалине будет и мощный спонсор, и крупный лидер-руководитель. Но кто этот замечательный человек? Почему за полгода до старта мы о нем или о ней ничего не знаем? 2025 год на дворе, с этого начинать надо!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова .