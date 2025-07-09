Тихонов о словах Коростелева про «переход за миллиард»: «Чего на него обижаться. Тренеры на периферии получают нищенские зарплаты в зимних видах спорта»

Александр Тихонов высказался о «нищенских зарплатах» в зимних видах спорта.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал, в частности, слова российского лыжника Савелия Коростелева о возможности перехода в другую страну «за миллиард долларов ».

«С Коростелевым, с одной стороны, я не согласен. А с другой – ему же надо кормить семью. А он лишнюю конфетку ребенку купить не может. Чего на него обижаться. Тренеры на периферии получают нищенские зарплаты в зимних видах спорта, попробуй постой 5-6 месяцев на снегу, все время в разъездах.

Зарплаты при этом не то чтобы неплохие или маленькие, а по-настоящему нищенские. Нам надо создавать условия в своей стране, а то у нас расслоение такое! У одного при обыске находят тонны золота, а у Коростелева зарплата маленькая», – сказал Тихонов .

Коростелев о смене спортивного гражданства: «Если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится?»