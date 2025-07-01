Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года пройдет в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск примет чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года.
Соревнования пройдут с 25 февраля по 8 марта.
Финал Кубка России состоится в Апатитах и Кировске Мурманской области с 28 марта по 5 апреля.
Проект календаря российских турниров опубликован в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФЛГР
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