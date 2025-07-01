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Чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года пройдет в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск примет чемпионат России по лыжным гонкам 2026 года.

Соревнования пройдут с 25 февраля по 8 марта. 

Финал Кубка России состоится в Апатитах и Кировске Мурманской области с 28 марта по 5 апреля.

Проект календаря российских турниров опубликован в телеграм-канале Федерации лыжных гонок России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФЛГР
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