«Усовершенствовали олимпийское фото». Ступак, Терентьева, Сорина и Степанова сфотографировались со своими детьми

Ступак, Терентьева, Сорина и Степанова опубликовали фото со своими детьми.

Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Терентьева , Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Получается, усовершенствовали олимпийское фото», – написала Ступак.