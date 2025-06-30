«Усовершенствовали олимпийское фото». Ступак, Терентьева, Сорина и Степанова сфотографировались со своими детьми
Ступак, Терентьева, Сорина и Степанова опубликовали фото со своими детьми.
Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Терентьева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли золото в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Получается, усовершенствовали олимпийское фото», – написала Ступак.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Юлии Ступак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости