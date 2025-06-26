Губерниев о покупке ФЛГР тягача Volvo: «Вяльбе решила помочь зарубежному автопрому. Видимо, родину она любит только на словах»

Губерниев заявил, что Вяльбе «любит родину только на словах».

В конце мая Федерация лыжных гонок России (ФЛГР ), которую возглавляет Елена Вяльбе , сообщила о приобретении тягача Volvo для вакс-кабины сборной.

Шведский концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Беларусь запрещена.

«Volvo ведут себя как идиоты, это понятно. Но Елена Валерьевна Вяльбе, поскольку живет в отрыве от реальности, видимо, решила помочь зарубежному автопрому. И еще всем об этом рассказала. Поэтому аплодисменты.

Конечно, можно было бы вложиться в КАМАЗ, но Елена Валерьевна любит родину только на словах, видимо. Поэтому ни КАМАЗа, ни Volvo, да еще и плюс расследование. Ужас и стыд», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Вяльбе сфоткалась на фоне грузовика Volvo – Volvo в бешенстве, начали расследование