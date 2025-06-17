Алина Кудисова перешла из биатлона в лыжные гонки
Биатлонистка Алина Кудисова перешла в лыжные гонки.
Она будет выступать за сборную ХМАЮ-Югры.
«Спустя уже долгое время, ответив себе честно на многие важные вопросы, мною было принято такое решение. Цели, задачи поставлены и есть мотивация их реализовывать.
Благодарна биатлону за все, что у меня есть!
Сейчас я там, где душа на своем месте, и делаю то, от чего искренне получаю удовольствие», – написала Кудисова в телеграм-канале.
Спортсменке 25 лет, в прошлом сезоне она заняла 38‑е место в общем зачете Кубка России по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Кудисовой и Мошковой
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