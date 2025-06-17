Алина Кудисова перешла из биатлона в лыжные гонки

Биатлонистка Алина Кудисова перешла в лыжные гонки.

Она будет выступать за сборную ХМАЮ-Югры.

«Спустя уже долгое время, ответив себе честно на многие важные вопросы, мною было принято такое решение. Цели, задачи поставлены и есть мотивация их реализовывать.

Благодарна биатлону за все, что у меня есть!

Сейчас я там, где душа на своем месте, и делаю то, от чего искренне получаю удовольствие», – написала Кудисова в телеграм-канале.

Спортсменке 25 лет, в прошлом сезоне она заняла 38‑е место в общем зачете Кубка России по биатлону.