Бородавко о предстоящем сборе Большунова в Италии: «Пока ничего не поменялось, все заказано, билеты куплены. Подготовка идет по плану»

Юрий Бородавко рассказал о предстоящем сборе Александра Большунова в Италии.

Сбор запланирован на июль.

– Пока ничего не поменялось, через две недели после подачи будем уже получать визы, все заказано, билеты куплены. Сборы пройдут в Италии, три недели. Это Монте‑Бондоне, местечко возле Тренто.

– Как Александр себя чувствует?

– Корректнее по вопросам здоровья спрашивать его самого. Могу только сказать, что подготовка идет по плану. И дома тренировался, был сбор в Турции, на сборе в Малиновке все тоже по плану, – сказал тренер.