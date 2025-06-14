Бородавко о предстоящем сборе Большунова в Италии: «Пока ничего не поменялось, все заказано, билеты куплены. Подготовка идет по плану»
Юрий Бородавко рассказал о предстоящем сборе Александра Большунова в Италии.
Сбор запланирован на июль.
– Пока ничего не поменялось, через две недели после подачи будем уже получать визы, все заказано, билеты куплены. Сборы пройдут в Италии, три недели. Это Монте‑Бондоне, местечко возле Тренто.
– Как Александр себя чувствует?
– Корректнее по вопросам здоровья спрашивать его самого. Могу только сказать, что подготовка идет по плану. И дома тренировался, был сбор в Турции, на сборе в Малиновке все тоже по плану, – сказал тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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