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Бородавко о сборе в Турции: «Травм нет, все в рабочем режиме, в том числе Большунов. Набрались сил, позитивных эмоций и выполнили большой объем работы»

Юрий Бородавко подвел итоги сбора российских лыжников в Турции.

Тренировки группы Бородавко проходили в турецком Кемере с 10 по 25 мая.

«Одной из задач сбора было восстановление ребят. Все-таки морской воздух, море способствуют. Восстанавливали кондиции, было много велосипедных тренировок, кроссы, различные силовые упражнения. То есть работали над теми качествами, которые необходимы будут в дальнейшем.

Погода замечательная, все купались, культурная программа была в индивидуальном порядке. Все набрались сил, позитивных эмоций, показали хороший настрой и выполнили большой объем работы. Полностью ли здоров Большунов? Травм ни у кого нет, все в рабочем режиме, в том числе Александр», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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