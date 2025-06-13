Дмитрий Васильев: «Шансы на допуск лыжников на Олимпиаду есть. В большей степени все зависит от Ковентри»
Васильев считает, что возвращение российских лыжников будет зависеть от Ковентри.
«Шансы на допуск лыжников на Олимпиаду есть, но насколько они велики — покажет только время.
В большей степени все зависит от Кирсти Ковентри (будущего президента МОК – Спортс’’), которая уже заявила о том, что все спортсмены равны между собой и их нельзя делить по национальному признаку.
Вот если она будет последовательна, будет соблюдать свою первоначальные принципы, то шансы наших лыжников на допуск возрастут, ведь никто не захочет спорить с президентом МОК», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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