Дмитрий Васильев: «Шансы на допуск лыжников на Олимпиаду есть. В большей степени все зависит от Ковентри»

Васильев считает, что возвращение российских лыжников будет зависеть от Ковентри.

«Шансы на допуск лыжников на Олимпиаду есть, но насколько они велики — покажет только время.

В большей степени все зависит от Кирсти Ковентри (будущего президента МОК – Спортс’’), которая уже заявила о том, что все спортсмены равны между собой и их нельзя делить по национальному признаку.

Вот если она будет последовательна, будет соблюдать свою первоначальные принципы, то шансы наших лыжников на допуск возрастут, ведь никто не захочет спорить с президентом МОК », — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .