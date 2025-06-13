FIS увеличила призовые на Кубке мира на 20% во всех дисциплинах
Международная федерация лыжных видов на 20% увеличила призовые на Кубке мира.
Решение принято на заседании совета FIS и касается всех дисциплин.
«Члены совета FIS проголосовали за увеличение призового фонда на 20% для мероприятий Кубка мира во всех дисциплинах, при этом 10% гарантирует FIS, а дополнительные 10% на добровольной основе будут выделяться местными оргкомитетами турниров», – говорится в пресс-релизе организации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: FIS
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