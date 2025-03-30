Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова может начать выступать за Армению (Metaratings)

Ски-альпинистка Варвара Прохорова может перейти из России в Армению.

По информации Metaratings, процесс смены гражданства спортсменки находится на продвинутой стадии.

В декабре 2024 года Прохорова получила нейтральный статус от Международной федерации ски‑альпинизма (ISMF) и стала первой из россиянок в зимних видах спорта, допущенной к Кубку мира.

Она участвовала в этапах Кубка мира во Франции (не прошла квалификацию), Азербайджане (23-е место из 26 в вертикальной гонке, в спринте выбыла в четвертьфинале) и Испании (не прошла квалификацию).

Также Прохорова участвовала в чемпионате мира по ски-альпинизму, где показала 59-й результат в спринте, а затем завершила выступления из-за болей в спине.

Ски-альпинизм будет впервые в истории представлен на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Первая из зимников, попавшая на Кубок мира, создала блог на Трибуне: Варвара Прохорова рассказала о международных соревнованиях в нейтральном статусе

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