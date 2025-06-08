Дегтярев о Винокурове во главе ФТАР: «Это логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли»
Ранее сообщалось, что глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров стал президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Он был единственным кандидатом на пост.
«Поздравляю Александра Винокурова с избранием на пост президента ФТАР. Это ожидаемый и логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли.
Менеджмент в спорте требует современных подходов и системного мышления. В спортивном сообществе это прекрасно понимают, поэтому федерации все чаще возглавляют опытные управленцы, способные выстраивать долгосрочную стратегию развития.
Мы уже видим результаты такой политики в Федерации гимнастики России, Всероссийской федерации легкой атлетики, Федерации водных видов спорта и других. С приходом Александра Винокурова ФТАР получит новый импульс к росту и началу новых перспективных проектов», – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.