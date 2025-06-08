Дегтярев о Винокурове во главе ФТАР: «Это логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли»

Михаил Дегтярев назвал логичным избрание нового руководителя ФТАР.

Ранее сообщалось, что глава инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров стал президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Он был единственным кандидатом на пост.

«Поздравляю Александра Винокурова с избранием на пост президента ФТАР. Это ожидаемый и логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли.

Менеджмент в спорте требует современных подходов и системного мышления. В спортивном сообществе это прекрасно понимают, поэтому федерации все чаще возглавляют опытные управленцы, способные выстраивать долгосрочную стратегию развития.

Мы уже видим результаты такой политики в Федерации гимнастики России, Всероссийской федерации легкой атлетики, Федерации водных видов спорта и других. С приходом Александра Винокурова ФТАР получит новый импульс к росту и началу новых перспективных проектов», – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев .