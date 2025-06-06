Михаил Дегтярев: «Отдаю долг Родине службой. Мы приходим каждое утро не на работу, а на службу»

Михаил Дегтярев заявил, что отдает долг Родине государственной службой.

Дегтярев возглавляет Минспорт и Олимпийский комитет России.

– Что такое победа для вас? И когда она будет?

– Сегодня мы с оружием в руках отстаиваем наши ценности. В первую очередь, на ум приходит победа в спецоперации. Дай бог нашим воинам удачи в бою, здоровья.

А на спортивной арене, конечно, победа – это когда наш российский флаг, триколор взовьется на Олимпийских играх после победы наших ребят и прозвучит гимн. Для этого нужно проделать большую работу, чем мы и занимаемся.

– Что такое Родина для Михаила Дегтярева?

– Россия – Родина. Я родился в России. Россия очень многое дала мне, как и многим, образование, возможность себя реализовать. Поэтому сегодня отдаю долг Родине службой. Мы же на службе государственной. Это важно понимать. Не на работе! Мы приходим не на работу каждое утро, а на службу, – сказал Дегтярев.