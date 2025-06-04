Васильев об убытках Норвегии на лыжном ЧМ: «Не надо быть пророком, чтобы это предсказать. Когда на турнирах побеждают одни и те же, интерес пропадает у всех»

Дмитрий Васильев объяснил финансовый провал лыжного ЧМ в Норвегии.

По информации VG, организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Не надо быть пророком, чтобы предсказать такое развитие событий. Норвежцы устроили себе комфортные условия. Сначала они всех своих спортсменов сделали астматиками, которые абсолютно легально могут принимать любые запрещенные препараты. И, соответственно, все подряд выигрывать. А когда одни и те же люди из одной команды побеждают на всех турнирах, то интерес к соревнованиям пропадает у всех, даже у болельщиков из этой страны. И это было вполне предсказуемо.

А когда они еще убрали и своих конкурентов из России, то сами убрали и борьбу на чемпионатах мира, и интригу, и ажиотаж. И интерес к данному виду спорта стал постепенно падать. Это было заранее понятно, удивительно, что для них это было неясно. Видимо, люди из этой страны стратегически малограмотные, и озабочены только сиюминутным результатом. И не видят дальше своего носа», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .