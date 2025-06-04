Журова о лыжном ЧМ в Норвегии: «Думаю, организаторы плохо рассчитали свои возможности и некачественно провели работу со спонсорами»
Светлана Журова назвала возможные причины финансового провала ЧМ в Норвегии.
По информации VG, организаторы чемпионата мира-2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.
«Я удивлена провалу норвежцев. По идее должно было быть наоборот, потому что в отсутствие россиян они забирали много медалей, и это должно было вызывать огромный ажиотаж.
Конечно, может быть болельщикам не так интересно смотреть спорт без конкуренции, но я не думаю ,что таких истинных ценителей там много. Думаю, что организаторы плохо рассчитали свои возможности и некачественно провели работу со спонсорами», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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