Журова о лыжном ЧМ в Норвегии: «Думаю, организаторы плохо рассчитали свои возможности и некачественно провели работу со спонсорами»

Светлана Журова назвала возможные причины финансового провала ЧМ в Норвегии.

По информации VG, организаторы чемпионата мира-2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме понесли убытки в размере 34 млн норвежских крон (около 2,9 млн евро). Соревнования проходили с 26 февраля по 9 марта без участия российских спортсменов.

«Я удивлена провалу норвежцев. По идее должно было быть наоборот, потому что в отсутствие россиян они забирали много медалей, и это должно было вызывать огромный ажиотаж.

Конечно, может быть болельщикам не так интересно смотреть спорт без конкуренции, но я не думаю ,что таких истинных ценителей там много. Думаю, что организаторы плохо рассчитали свои возможности и некачественно провели работу со спонсорами», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .