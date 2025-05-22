Вяльбе про Большунова: «Не сказала бы, что у него ухудшились результаты. Просто был спад, плюс преследовали болячки»

Елена Вяльбе не считает, что Александр Большунов стал выступать хуже.

— Как оцените непростой сезон Большунова?

— Мне кажется, у него не бывает простых сезонов. Когда год очень важный, всегда что‑то случается. Через тернии к звездам — это про Сашу. Не сказала бы, что у него ухудшились результаты.

Просто прошлый сезон у Большунова был очень сильный. Мы знаем много спортсменов, которые после суперудачного сезона имеют некий спад. У Саши произошел этот спад, плюс преследовали болячки. Ничего страшного не вижу. Знаю, что у Саши всегда хороший настрой, – рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .