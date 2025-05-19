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Губерниев о Вяльбе во главе ФЛГР: «На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо. Она уже обречена»

Дмитрий Губерниев призвал Елену Вяльбе уйти в отставку с поста президента ФЛГР.

Вяльбе, отвечая на вопрос о желании Губерниева возглавить Федерацию лыжных гонок России, отметила, что каждый имеет право выдвинуть свою кандидатуру на выборы.

«Еще бы она мне что-то запретила! Елена Валерьевна просто пытается сейчас подсластить горькую пилюлю поражения. Все поняли, что она уже обречена. Понятно, что ее время ушло.

На ее месте я бы подал добровольно в отставку, чтобы сохранить лицо. Потому что она в любом случае не будет руководить федерацией, это все понимают. Еще бы она покушалась на мое конституционное право возглавить общественную организацию.

Понятно, что есть пассажиры, которые узурпировали вместе с ней власть, которые не развивают лыжи в стране, не представляют Россию за рубежом, плохо делают свою работу, прикрывая свои задницы Большуновым и Терентьевой», – сказал Губерниев. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
ФЛГР
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