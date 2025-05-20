Елена Вяльбе: «Я не боюсь летать на российских самолетах, но «Жигули» я себе купить не хочу. Есть вещи, которые мы еще лет 30 будем разрабатывать»

Вяльбе считает, что есть вещи, которые в России будут разрабатывать еще 30 лет.

Об этом она заявила на заседании круглого стола «О текущем состоянии импортозамещения в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации: проблемы и перспективы» в Госдуме.

«Есть виды спорта, где это сделать невозможно (заменить иностранный инвентарь на российский).

Я не хочу никому навредить, я очень хочу, чтобы российский производитель рос и мог заработать деньги, сделать самое лучше.

Я не боюсь летать на наших российских самолетах, что, кстати, делают многие, но могу сказать честно: «Жигули» я себе купить не хочу, потому что считаю, что она (машина) еще не готова.

Давайте будем объективны и честны друг перед другом, есть вещи, которые мы еще лет 30 будем разрабатывать», – сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

