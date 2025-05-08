FIS ужесточит проверки костюмов после скандала с норвежскими прыгунами на ЧМ
Комитет по прыжкам с трамплина Международной федерации лыжного спорта (FIS) одобрил нововведения, связанные с проверкой костюмов спортсменов.
Об этом сообщает NRK. Отныне число разрешенных к использованию комбинезонов в сезоне будет сокращено для каждого из прыгунов. Более того, до начала сезона их обяжут проходить 3D-сканирование ради большей точности измерений.
Во время таких соревнований, как чемпионат мира и Турне четырех трамплинов, костюмы у спортсменов будут собирать сразу после выступлений и возвращать на следующий день. Отмечается, что в случае выявленных нарушений последуют более жесткие санкции.
Изменения в процедурах контроля планируют утвердить 3 июня.
В марте, после чемпионата мира-2025 в Тронхейме, FIS начала расследование о манипуляциях с костюмами. Ранее в сборной Норвегии признались, что в экипировку прыгунов вшивался запрещенный материал – ради улучшения аэродинамических качеств.
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