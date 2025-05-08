  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • FIS ужесточит проверки костюмов после скандала с норвежскими прыгунами на ЧМ
9

FIS ужесточит проверки костюмов после скандала с норвежскими прыгунами на ЧМ

Комитет по прыжкам с трамплина Международной федерации лыжного спорта (FIS) одобрил нововведения, связанные с проверкой костюмов спортсменов.

Об этом сообщает NRK. Отныне число разрешенных к использованию комбинезонов в сезоне будет сокращено для каждого из прыгунов. Более того, до начала сезона их обяжут проходить 3D-сканирование ради большей точности измерений.

Во время таких соревнований, как чемпионат мира и Турне четырех трамплинов, костюмы у спортсменов будут собирать сразу после выступлений и возвращать на следующий день. Отмечается, что в случае выявленных нарушений последуют более жесткие санкции.

Изменения в процедурах контроля планируют утвердить 3 июня.

В марте, после чемпионата мира-2025 в Тронхейме, FIS начала расследование о манипуляциях с костюмами. Ранее в сборной Норвегии признались, что в экипировку прыгунов вшивался запрещенный материал – ради улучшения аэродинамических качеств.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

«Нет желания соревноваться с норвежцами». Спорт шокирован обманом в трамплине

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
прыжки с трамплина
logoFIS
logoчемпионат мира
Турне четырех трамплинов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Германия претендует на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году
вчера, 15:14
Международная федерация лыжного спорта объявила о партнерстве с Азербайджаном
8вчера, 07:58
FIS сняла отстранение с тренера норвежских прыгунов с трамплина Трульса Йохансена
23 апреля, 17:53
Главные новости
Проект календаря Кубка мира-2025/26 по лыжным гонкам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
138 минут назад
Илья Черноусов: «Клэбо знает, что не завоевал бы столько медалей с нашими. У нормального лыжника в таких условиях будут скрести кошки на душе»
8сегодня, 12:03
Черноусов о том, что Бородавко обвинял его в предательстве: «Юрий Викторович лично извинился. Он знает, что ляпнул ерунду»
1сегодня, 11:37
Черноусов о работе в Лихтенштейне: «Изначально не было желания идти в топ-сборную, окунаться в этот ритм»
сегодня, 11:21
Черноусов развелся с биатлонисткой Гаспарин: «После 10 лет вместе мы пришли к такому решению»
20сегодня, 11:17
Германия претендует на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2031 году
вчера, 15:14
Юлия Чепалова возглавила Федерацию лыжных гонок Марий Эл
7вчера, 12:55
Легков о золоте Сочи-2014: «Мне этих эмоций не хватает, и я думаю, что буду их искать всю жизнь. В этом я несчастный человек»
4вчера, 12:45
Группа Егора Сорина начала сбор в турецком Белеке
вчера, 11:29
«Решение выглядит мелочным и глубоко неспортивным». Дмитрий Киселев об отказе МОК в аккредитации на Олимпиаду
47вчера, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1030 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1225 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
87 апреля, 19:09
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1123 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51