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«Пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя». Тихонов о словах норвежских лыжников про россиян

Александр Тихонов посоветовал норвежским лыжникам заклеить свои рты пластырем.

Ранее норвежцы Йоханнес Клэбо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на соревнования.

«Норвежцы не имеют права вообще говорить такие вещи в адрес России. Если бы не мы, они были бы рабами фашистов.

Норвегию освободил кто вообще? Я смотрел фильм «Вечный зов», где героиня ездила на могилу погибшего сына в Норвегии, слеза пробивает просто. А сейчас там такие персонажи, как [экс-генсекретарь НАТО] Столтенберг, который ратует за военные действия, и [экс-глава IBU] пьяница Бессеберг, опозоривший Норвегию и мировой биатлон. Вот они – лицо нынешней Норвегии, а еще на русских кидаются.

Поэтому пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
брань
logoАндерс Бессеберг
logoсборная Норвегии
logoАлександр Тихонов
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