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  • Вяльбе о следующем сезоне: «Если нас допустят, лидеры уедут на Кубок мира. Будем надеяться на лучшее, в любом случае готовимся к Олимпиаде»
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Вяльбе о следующем сезоне: «Если нас допустят, лидеры уедут на Кубок мира. Будем надеяться на лучшее, в любом случае готовимся к Олимпиаде»

Вяльбе заявила, что российские лыжники в любом случае готовятся к Олимпиаде.

– Меня региональные тренеры спрашивали, что поменяется, если сборная поедет на Кубок мира, будут ли призовые, формат соревнований. Все останется ровно так же, как и в предыдущие два года. Надеемся, что и «Матч ТВ» будет показывать гонки.

Лидеры уедут на Кубок мира, если нас допустят. Но я не могу сказать, что в Кубке России будут участвовать второсортные спортсмены. У нас всегда была ротация. Надеюсь, что сможем продолжить все то, что сделали за последние два‑три года.

– Если ли какие-то изменения относительно нашего появления на Кубке мира, на Олимпиаде?

– Ждем решения совета FIS, они соберутся 16 апреля. Возможно, в случае отрицательного решения вопрос могут вынести на конгресс организации, который пройдет в июне. В совете FIS очень сложно будет решить этот вопрос положительно.

Мы не очень понимаем, каким будет лист приглашенных. Будем надеяться на лучшее, в любом случае готовимся к Олимпийским играм, – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. 

Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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