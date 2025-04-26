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  • Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «Я показываю стране, что в этом королевстве все прогнило и королева голая, поэтому надо ее менять»
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Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «Я показываю стране, что в этом королевстве все прогнило и королева голая, поэтому надо ее менять»

Дмитрий Губерниев заявил, что система ФЛГР прогнила.

Федерацию лыжных гонок России с 2010 года возглавляет Елена Вяльбе.

– Вы говорили, что ваше желание выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ФЛГР поддерживает огромное количество людей. Но наверняка есть и хейтеры, не пытались ли они оказать на вас дополнительное давление?

– Давление понятно, и оно идет на представителей региональных федераций. Шло на Вологду, сейчас идет и на Московскую область, чтобы меня ни в коем случае туда не приняли, дезавуировали какие‑то мои соглашения и документы, поскольку все люди подневольные, и все работают на старты, которые проводятся ФЛГР.

Я отчасти и затеял всю эту историю, чтобы показать, насколько там система ФЛГР гнилая. Вопросы сборной команды закрываются, а на все остальное людям совершенно наплевать: на болельщиков, на журналистов, на развитие детско‑юношеского спорта. Я показываю стране, что в этом королевстве все прогнило и король, а точнее королева, голая, поэтому надо ее менять.

Должность руководителя общественной организации выборная. Обратите внимание, если люди так сильно начали этого бояться и возникает такой шум, это называется – на воре сгорела шапка. Поэтому все в порядке, иду своим путем, сейчас дописываю программу, бизнес готов, поддержка тоже. Выступим, одержим победу и выведем российские лыжи на космический уровень.

– Вы назвали несколько недостатков. Есть понимание, как их устранять в случае вашего избрания на пост главы ФЛГР?

– Сто процентов получится ликвидировать все проблемы в кратчайшие сроки. Есть мощнейшая связка, а также поддержка от соответствующих министерств и депутатов, все будем менять, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
ФЛГР
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