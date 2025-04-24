Губерниев о рассказе Метели про лыжную базу в Гагарине: «Фуфлыжная федерация Вяльбе ни черта не делает для развития лыжных гонок в стране»
Губерниев заявил, что ФЛГР ничего не делает для развития лыжных гонок в России.
Ранее биатлонистка Виктория Метеля рассказала о плохом состоянии лыжной базы в родном городе Гагарине: «Здание ветшает, нет пешеходной дороги и освещения, отсутствует нормальный туалет».
«Открытое письмо Вики Метели лишний раз говорит о том, что фуфлыжная федерация [Елены] Вяльбе ни черта не делает для развития лыжных гонок в стране!
Прикрываясь сборной командой, фуфлыжная федерация только щеки надувает! Проблем в лыжах очень много, страдают дети, переживают родители, взаимодействий с регионами у фуфлыжной федерации ноль!
Такие горе-руководители, как Вяльбе, должны уйти! Лыжная страна ждет другого шефа! Губерниев, Россия, лыжи!» – написал комментатор, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Губерниева
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