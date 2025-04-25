Члены родительского комитета группы Медовикова призвали органы опеки проверить маму фигуристки, обвинившую тренера в домогательствах

Заявившую о домогательствах тренера маму фигуристки могут проверить органы опеки.

Ранее Татьяна Антонова, мама 12-летней фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой, заявила, что тренер Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее дочери.

Члены родительского комитета группы Медовикова обратились в органы опеки с просьбой проверить условия жизни несовершеннолетней дочери обвинительницы и исполнение ею родительских обязанностей. Текст обращения приводит ТАСС.

«На протяжении нескольких лет наши дети занимаются фигурным катанием у тренера Медовикова, вместе с нашими детьми у данного тренера около пяти лет занимается Антонова Дарья Сергеевна, матерью которой является Антонова Татьяна Ивановна.

В нарушение указанных норм права, нравственности и морали Антонова ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности, допускает жестокое, грубое и унижающее человеческое достоинство обращение со своей дочерью Антоновой, не обеспечивает получение ребенком общего образования.

В частности, Антонова зациклена на достижении дочерью спортивных результатов в фигурном катании, стремиться сделать из нее чемпионку вопреки законным интересам и правам ребенка, в ущерб ее здоровью, физическому, психическому и нравственному развитию, а также здравому смыслу.

Каждый будний день Антонова привозит свою дочь в спортивную школу к 8 часам утра и забирает лишь в 17-18 часов вечера, в результате чего ребенок не посещает школу, иногда мать самостоятельно не забирает ребенка из спортивной школы, в связи с чем просит родителей других детей подвезти ее до дома.

Антонова не всегда дает Даше с собой продукты питания или же деньги на их приобретение, в связи с чем ребенок на протяжении всего дня находится голодной. Ее подкармливают другие дети тем, что принесли с собой, или же тем, что купили в кафе, едят буквально с одной тарелки. По имеющейся у нас информации, мать специально морит Дашу голодом, чтобы она худела, что, по ее мнению, позволит ребенку успешнее тренироваться и выступать на соревнованиях.

Антонова регулярно вмешивается в тренировочный процесс. В случае если у дочери что-то не получается или ей не нравилось, как Даша тренируется или выполнила прокат, Антонова, не стесняясь других лиц: тренера, работников спортивной школы, других детей и их родителей, регулярно устраивает скандалы, кричит на Дашу, используя нецензурную брань, оскорбляет ее, может применить к ней физическую силу. Мы были свидетелями как она ее толкала, дергала и била. В частности, она прилюдно избила дочь на спортивных сборах в Сочи в 2022 году.

Аналогичная ситуация была в ледовом спортивном комплексе «Локомотив», когда она толкала и дергала ребенка, таскала ее за волосы, в результате чего в данную ситуацию были вынуждены вмешаться администратор и охранник спортивного комплекса, которые грозились вызвать сотрудников полиции и запретить Антоновой посещать СПК «Локомотив». Похожие ситуации были в ледовом спортивном комплексе «Кольцово» и на ледовой арене «Айсберг».

Также была ситуация, когда у Даши на льду начались сильные судороги и мать увела ее в раздевалку, где ребенок плакал из-за сильных болей в ногах, вызванных судорогами. Однако, мать вместо того, чтобы пожалеть и успокоить ребенка, оказать ей помощь, стала ее хлестать по ногам, громко на нее кричать и ругаться нецензурной бранью. Она кричала, что ей не важно, что у Даши болит, и требовала, чтобы она встала и пошла дальше тренироваться. При этом она сунула ребенку какие-то таблетки. Ребенок на постоянной основе принимала таблетки во время тренировок», – говорится в обращении.

Со слов родителей, мама спортсменки запрещает ей общаться с другими детьми: «Даша всегда очень боится, что мама об этом узнает и накажет ее.

Кроме того, Антонова часто высказывала различные претензии тренеру Медовикову, что он в силу заикания плохо объясняет материал Даше, и она из-за этого не может выполнять правильно элементы.

Также она нелицеприятно отзывалась о других детях, занимающихся фигурным катанием, и винила тренера в том, что он, занимаясь с ними, отвлекается от по-настоящему перспективных детей и уделяет им недостаточно внимания.

В сентябре 2024 года Антонова просила тренера Медовикова научить Дашу четверному прыжку к декабрю 2024 года, взамен она обещала оказать ему услуги сексуального характера».

Как утверждают представители родительского комитета, одному из родителей Антонова сообщила, что если у дочери этот сезон будет такой же провальный, как и предыдущие, то она заберет ребенка из школы, «но при этом она сделает все, чтобы тренер Медовиков в ней больше не работал».

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