Норвежский журналист Сальтведт: «Уход Вяльбе на пенсию будет с ее стороны самым значимым вкладом в международный лыжный спорт»
Елене Вяльбе 20 апреля исполнилось 56 лет. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
«Лично я хотел бы пожелать Вяльбе на день рождения всего наилучшего в ее скором выходе на пенсию. Это, безусловно, будет с ее стороны самым значимым вкладом в международный лыжный спорт.
Будем надеяться, что она насладится покоем и тишиной. Думаю, это прекрасно подойдет ее обаятельной личности.
Уход Вяльбе на пенсию не изменит ситуацию в российском лыжном спорте, это под силу только другим людям. Но это сделает возвращение к нормальной ситуации гораздо проще, когда оно [возвращение российских спортсменов], наконец, начнется.
Тот же Большунов, безусловно, способен сам ответить на все эти вопросы, но кажется, что уход Вяльбе может значительно упростить ему задачу — сосредоточиться на лыжах, а не на спорах с довольно вспыльчивым президентом своей федерации.
И это выглядит как серьезное преимущество», — сказал Ян Петтер Сальтведт.
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