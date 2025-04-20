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Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения: «Желаю, чтобы в следующем году она отметила спокойно в кругу друзей, семьи, потому что уже будет в отставке»

Дмитрий Губерниев иронично поздравил Елену Вяльбе с днем рождения.

Сегодня, 20 апреля, трехкратной олимпийской чемпионке и главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) исполнилось 57 лет.

«Пользуясь случаем, поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе с днем рождения! Желаю, чтобы в следующем году она отметила день рождения спокойно в кругу друзей, семьи, потому что она уже будет в отставке.

Президентом ФЛГР стану я. Елена Валерьевна сможет спокойно заниматься семьей, здоровьем. Я желаю ей всего самого-самого доброго в этот прекрасный день ее рождения!» – сказал спортивный комментатор Губерниев.

В 2026 году пройдут выборы президента ФЛГР. Вяльбе возглавляет организацию с 2010-го.

Губерниев о своей предвыборной кампании в ФЛГР: «Мы заканчиваем переговоры с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ФЛГР
лыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
logoЕлена Вяльбе
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