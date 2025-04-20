Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения: «Желаю, чтобы в следующем году она отметила спокойно в кругу друзей, семьи, потому что уже будет в отставке»
Дмитрий Губерниев иронично поздравил Елену Вяльбе с днем рождения.
Сегодня, 20 апреля, трехкратной олимпийской чемпионке и главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) исполнилось 57 лет.
«Пользуясь случаем, поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе с днем рождения! Желаю, чтобы в следующем году она отметила день рождения спокойно в кругу друзей, семьи, потому что она уже будет в отставке.
Президентом ФЛГР стану я. Елена Валерьевна сможет спокойно заниматься семьей, здоровьем. Я желаю ей всего самого-самого доброго в этот прекрасный день ее рождения!» – сказал спортивный комментатор Губерниев.
В 2026 году пройдут выборы президента ФЛГР. Вяльбе возглавляет организацию с 2010-го.
Губерниев о своей предвыборной кампании в ФЛГР: «Мы заканчиваем переговоры с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости