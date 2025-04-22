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Александр Жуков: «Надеюсь, наши спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии с гимном и флагом»

Жуков выразил надежду на выступление россиян на Олимпиаде-2026 с флагом и гимном.

«Надеюсь, что наши спортсмены выступят на зимних Олимпийских играх в 2026 году в Италии с гимном и флагом.

Но не хочу загадывать, будем надеяться на самое лучшее. С надеждой отношусь к словам Кита Макконнелла», — сказал почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. 

9 апреля спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что МОК ведет переговоры с зимними федерациями о допуске россиян к Олимпиаде-2026. Речь шла о выступлении в индивидуальном нейтральном статусе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoМОК
Кит Макконнелл
отстранение и возвращение России
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Жуков
logoОлимпиада-2026
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