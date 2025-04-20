Владимир Плющев назвал «синдромом Гашека» нежелание видеть Россию на Олимпиаде.

Ранее капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш высказался так: «Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине. Вопрос участия [сборной Латвии] на Олимпиаде должен решаться на уровне государства».

«Синдром Гашека. Так это и называется. Хочет себя проявить не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Чего на них внимание обращать?

Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие.

Его слова веса не имеют. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Депутат Свищев про слова Даугавиньша о России: «У Латвии чувство беспомощности, зависти и тревога. Вернувшись, наша сборная не даст им даже подумать о медалях»