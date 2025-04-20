Плющев о словах Даугавиньша про Россию: «Синдром Гашека. Идет антироссийская кампания, завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие»
Ранее капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш высказался так: «Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине. Вопрос участия [сборной Латвии] на Олимпиаде должен решаться на уровне государства».
«Синдром Гашека. Так это и называется. Хочет себя проявить не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Чего на них внимание обращать?
Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие.
Его слова веса не имеют. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Депутат Свищев про слова Даугавиньша о России: «У Латвии чувство беспомощности, зависти и тревога. Вернувшись, наша сборная не даст им даже подумать о медалях»
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