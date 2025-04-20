  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о словах Даугавиньша про Россию: «Синдром Гашека. Идет антироссийская кампания, завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие»
30

Плющев о словах Даугавиньша про Россию: «Синдром Гашека. Идет антироссийская кампания, завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие»

Владимир Плющев назвал «синдромом Гашека» нежелание видеть Россию на Олимпиаде.

Ранее капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш высказался так: «Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине. Вопрос участия [сборной Латвии] на Олимпиаде должен решаться на уровне государства».

«Синдром Гашека. Так это и называется. Хочет себя проявить не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Чего на них внимание обращать?

Сейчас идет антироссийская кампания. А завтра все будут в попу нас целовать – и он будет. Это люди такие.

Его слова веса не имеют. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Депутат Свищев про слова Даугавиньша о России: «У Латвии чувство беспомощности, зависти и тревога. Вернувшись, наша сборная не даст им даже подумать о медалях»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКаспарс Даугавиньш
logoВладимир Плющев
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСпорт-Экспресс
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoДоминик Гашек
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев про слова Даугавиньша о России: «У Латвии чувство беспомощности, зависти и тревога. Вернувшись, наша сборная не даст им даже подумать о медалях»
11вчера, 17:57
Дмитрий Васильев про слова Даугавиньша о России: «Хорошо, если Латвия откажется от участия в ОИ, воздух будет чище. Еще лучше, если и Чехия пропустит турнир. Русофобов не будет»
1018 апреля, 17:35
Дегтярев о допуске на Олимпиаду-2026: «Если Россия не выступит, ее место займет Франция. Тардиф – француз, налицо конфликт интересов. МОК должен принять решение, надежда есть»
514 апреля, 11:10
Главные новости
Кочетков рассмешил Никишина, не сумев перевести вопрос от СМИ в «Каролине»: «Я сам не понял»
2 минуты назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва сыграет с «Ак Барсом» при 2-2 в серии, «Трактор» победил минское «Динамо» и вышел в полуфинал
24726 минут назад
Кучеров – главный претендент на «Конн Смайт» по версии The Athletic. Айкел – 2-й, Макар – 3-й, Маккиннон – 4-й, Василевский – 7-й, Макдэвид – 9-й
428 минут назад
«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, пройдя «Динамо» Минск (4-1), в 5-м матче – 3:1. Челябинцы второй год подряд сыграют на этой стадии турнира
77сегодня, 13:15
Широков получит около 35 млн рублей от «Сибири» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
3сегодня, 12:16
Демидов о КХЛ и НХЛ: «В НХЛ выше уровень и скорости, броски и передачи сильнее. Разница только в этом»
17сегодня, 12:01
«Тампа» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Колорадо» – 2-й, «Вегас» – 3-й, «Флорида» – 7-я, «Вашингтон» не получил голосов
18сегодня, 11:35
39-летний Широков продлил контракт с «Сибирью» на год. У форварда 43 очка за 68 игр в сезоне
5сегодня, 11:10
Дмитрий Федоров покинул «Реактор» из МХЛ: «Хоккейная судьба зовет меня в другое место»
7сегодня, 10:55
Овечкин о целях на плей-офф: «Дело не в рекорде, главное – выиграть еще один Кубок Стэнли. Это веселое время года»
6сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Токкет о конфликте Миллера и Петтерссона в «Ванкувере»: «Все ищут плохого парня, но не знаю, есть ли он в этом деле. Было много встреч, но ничего не вышло»
3сегодня, 12:50
Мирошниченко сделал дубль в матче с фармом «Филадельфии». У 21-летнего форварда «Вашингтона» 23+19 за 53 игры в сезоне АХЛ
1сегодня, 12:33Видео
Шайфли побил рекорд «Виннипега» и «Атланты» по очкам в плей-офф за карьеру – 41. Он опередил Уилера
4сегодня, 09:22
«Даллас» проиграл «Колорадо» в 1-м матче серии плей-офф (1:5). «Старс» завершили регулярку серией из 7 поражений подряд при разнице шайб 18:34
1сегодня, 04:35
«Сент-Луис» нанес 2 броска в створ в 3-м периоде 1-го матча серии с «Виннипегом» (3:5). Итог на отрезке – 0:3
1сегодня, 04:22
«Виннипег» отыгрался с 2:3, забив «Сент-Луису» 3 гола подряд в 3-м периоде. У Коннора и Шайфли по 1+2
3сегодня, 02:34
Бучневич сделал передачу и набрал 10 минут штрафа в матче плей-офф с «Виннипегом»
2сегодня, 01:28Видео
«Каролина» опубликовала совместное фото Никишина, Орлова, Кочеткова и Свечникова: «The boys»
23вчера, 22:07Фото
Фомин об Овечкине: «Не знал, как с ним говорить – на «вы» или на «ты». Он быстро со всеми подружился в раздевалке «Динамо». Им гордится вся страна, которая наблюдала за рекордом»
6вчера, 21:54
Дементьев о серии «Авангард» – «Локомотив»: «У Омска был серьезный спурт, чтобы попасть в плей-офф, кончились силы, может. Они могут все изменить, счет уже 2-3»
3вчера, 20:58