Светлана Журова: «Благодаря Вяльбе никто из российских лыжников не убежал в другие страны»
Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года.
«Я хорошо отношусь и к Дмитрию Губерниеву (который хочет баллотироваться в президенты ФЛГР – Спортс’’), и к Елене Вяльбе. Но меня полностью устраивает работа Вяльбе во главе федерации, она хорошо развивает лыжный спорт в стране. Международное отстранение не сильно было замечено, потому что федерация организовала много соревнований, было много трансляций.
Благодаря Вяльбе никто из российских лыжников не убежал в другие страны, не сменил гражданство. Все наши лучшие лыжники дома, и это хорошо. При Елене у нас всегда были медали на международной арене, внутри страны лыжные гонки тоже на высоком уровне сейчас», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий