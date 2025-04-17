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Светлана Журова: «Благодаря Вяльбе никто из российских лыжников не убежал в другие страны»

Журова считает, что благодаря Вяльбе лыжники «не сбежали» в другие страны.

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) с 2010 года.

«Я хорошо отношусь и к Дмитрию Губерниеву (который хочет баллотироваться в президенты ФЛГР –  Спортс’’), и к Елене Вяльбе. Но меня полностью устраивает работа Вяльбе во главе федерации, она хорошо развивает лыжный спорт в стране. Международное отстранение не сильно было замечено, потому что федерация организовала много соревнований, было много трансляций.

Благодаря Вяльбе никто из российских лыжников не убежал в другие страны, не сменил гражданство. Все наши лучшие лыжники дома, и это хорошо. При Елене у нас всегда были медали на международной арене, внутри страны лыжные гонки тоже на высоком уровне сейчас», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoСветлана Журова
logoДмитрий Губерниев
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