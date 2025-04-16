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Губерниев о своей предвыборной кампании в ФЛГР: «Мы заканчиваем переговоры с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes»

Дмитрий Губерниев раскрыл детали о своей предвыборной кампании в ФЛГР.

Спортивный комментатор ранее заявлял о возможном участии в выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.

– Многие задаются вопросом, насколько серьезны ваши заявления о выдвижении на пост главы ФЛГР. Теперь можно точно утверждать, что все максимально серьезно?

– Я вообще абсолютно серьезен. Это общественная организация, там люди находятся не по праву рождения. Я имею полное право. И вся реакция, которая происходит вокруг, говорит о том, что позиции нынешней верхушки очень слабые. Они это понимают, дрожат, как осиновые листочки. Поэтому им осталось недолго. Пусть пока подрожат немножко.

Еще раз, «прикрыть жопу» Большуновым, Терентьевым и укрывать спортсменов пледами – это не развитие лыжных гонок в стране. Это все понимают. Нужно обратить внимание на детско‑юношеские спортивные школы. Что сделала федерация, чтобы помочь детским тренерам? Ничего! То есть болевые точки у нас существуют.

А я про все знаю, я общаюсь с людьми. И буду выводить лыжи на новый, космический уровень. Результаты станут лучше у всех команд без исключения. А самое главное – развитие вида спорта в стране. Еще я буду представлять федерацию за рубежом! Мы же понимаем, что с нынешним руководством ни о каком достойном представительстве в мире говорить не приходится.

– Есть понимание, какие будут первые шаги на посту после избрания?

– Первые шаги – упорядочивание процесса в сборных командах. Естественно, нужно будет только улучшать работу по продвижению наших лыж повсеместно. Поэтому будет только лучше.

– Все понимают, что на предвыборную кампанию и для деятельности в должности президента ФЛГР нужны спонсоры. Есть уже понимание и по ним?

– Конечно. Как уже говорил, мы заканчиваем переговоры даже с несколькими людьми из топ‑20 списка Forbes. Не будем забывать, откуда в принципе появились лыжные трансляции и спонсоры у ФЛГР. Ровно после того, как я об этом говорил! То есть спонсоров для лыжников нашел я. Трансляции пробивал тоже я. Из песни слов не выкинешь. Потому мы, естественно, договоримся – и все будет нормально.

Сборную команду и топ‑тренеров сохраним, преумножим. Упорядочим работу. А самое главное, сделаем лыжи доступными в стране для детей и всех желающих. Сейчас есть сложности с трассами, с оплатой тренеров, инвентарем. А федерация палец о палец не ударила, чтобы как‑то обозначить эти проблемы и решать эти проблемы. Все что делает руководство сейчас – это красуется на камеру, танцует и укрывает пледами спортсменов. Все. Больше ничего. Это же катастрофа! – заявил Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
деньги
ФЛГР
лыжные гонки
logoДмитрий Губерниев
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Большунов
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