ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России.

14 апреля министр спорта РФ и глава олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев в интервью «Матч ТВ» выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК ) восстановит ОКР в правах в ближайшие 2-3 месяца.

«ОКР не признан МОК, признание отозвано в 2023 году из-за включения комитетов наших четырех исторических областей в состав ОКР. Таким образом, мы нарушили Олимпийскую хартию. С юридической точки зрения все так, с точки зрения международного права это все еще территория Украины. Пока не будет международного признания этих регионов, иначе не будет», – сказал Дегтярев.

Позже цитата министра спорта на сайте «Матч ТВ» была отредактирована.

«Кампания против Олимпийского комитета России основана на злонамеренном распространении фейковой цитаты его главы Михаила Дегтярева о якобы признании украинской принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Минспорт и ОКР никогда не отрекались от исторических, вернувшихся в Россию регионов.

Редакция устава ОКР была связана с бюрократической оптимизацией: из состава ОКР были вычеркнуты все 89 региональных олимпийских советов, которые представляли собой анахронизм начала 1990-х.

В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области за счет федеральной помощи строятся десятки объектов спорта, проводятся сотни спортивных мероприятий, спортсмены из этих регионов входят в состав сборных команд России и наравне со всеми гражданами выступают в соревнованиях», – заявили в пресс-службе Олимпийского комитета России.

«Знаете, что такое пендельтюр? Это про Париж-2024». Новые тезисы Дегтярева