Светлана Журова: «Не знаю, чем Губерниева не устраивает Вяльбе. Она как президент ФЛГР работает потрясающе»

Светлана Журова назвала потрясающей работу Елены Вяльбе во главе ФЛГР.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о возможном участии в выборах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которые пройдут в 2026 году. Сейчас организацию возглавляет Вяльбе .

«Понятия не имею, чем вызвано решение Дмитрия баллотироваться. Не знаю, чем его не устраивает Елена Вяльбе. На мой взгляд, имеющая огромные достижения в лыжном спорте Вяльбе как президент работает потрясающе, потому что даже в условиях международных санкций ведется активная работа: и сборная тренируется, и соревнования показывают, и деньги у них есть.

Президенту федерации ведь действительно приходится тяжело, потому что это общественная должность. А у Елены все как раз обстоит проще, ведь она является и главным тренером, и президентом федерации, и находится внутри всех дел организации.

У нас любой человек может заявиться на выборы президента федерации, особенно Дмитрий, который как комментатор связан с лыжами и биатлоном, и многое там знает. Но он же не тренер, не проходил этот путь и не знает ситуацию изнутри. Я не знаю, есть ли у него такие возможности, ведь этой работой надо заниматься с утра и до вечера. Как он при этом будет иметь возможность комментировать и работать журналистом, что ему безумно нравится, и вести различные мероприятия.

Человек может высказывать свои намерения, почему нет? У нас же много кто чего высказывает. Но ведь у него суперактивная профессиональная деятельность, а быть президентом федерации – это уже серьезная управленческая задача, а не пиар», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .