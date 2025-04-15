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Дмитрий Губерниев: «Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель. Этим руководителем буду я! Лыжная страна будет свободной!»

Дмитрий Губерниев заявил, что будет новым руководителем федерации лыжных гонок.

Ранее стало известно, что Губерниев не может выдвигаться на пост главы ФЛГР от Вологодской области. Об этом заявила главный секретарь и член президиума Федерации по лыжным гонкам Вологодской области Елена Тимофеева. 

По словам Тимофеевой, свидетельство комментатора о том, что он является членом региональной общественной организации «Федерация по лыжным гонкам Вологодской области», не имеет юридической силы. 

«Сообщение от целого секретаря Федерации лыжных гонок Вологодской области прекрасно! Особенно после того, как мы с губернатором Филимоновым лыжи в Вологде фактически спасли от вымирания! Встретились в августе и все проблемы решили! И меня приняли в твердые члены Вологодской лыжной федерации!

Но есть ощущение, что верхушка ФЛГР оказывает давление на регионы, заволновалась команда тети Лены! И это значит, я на правильном пути! Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель! Этим руководителем буду я! Лыжная страна будет свободной! Губерниев, Россия, лыжи!» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Выборы главы ФЛГР пройдут в 2026 году. Действующий президент федерации Елена Вяльбе занимает этот пост с 2010 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
logoЕлена Вяльбе
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
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