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Вероника Степанова считает, что лыжные гонки должны стать современнее: «Пока вы пытаетесь работать с «олдами», новых фанатов не прибавляется»

Вероника Степанова считает, что лыжные гонки должны стать более современными.

«Как профессионалу мне важен максимальный интерес именно крепкого среднего класса россиян к моему спорту. Потому что бизнесу интересен именно он. Потому что именно так можно обеспечить приток денег в твой спорт.

Рекламодатели виды спорта с непонятной базой фанатов, с неясной платежеспособностью практически не замечают. Вы много рекламы на трассе видите в трансляции с чемпионата, Кубка России? Я вам скажу: два-три основных спонсора федерации на всех бордах, на которых все держится – при нулевом интересе бизнеса местного. Даже если бесплатно покажут в эфире на миллионную аудиторию.

В итоге у лыжников-юниоров никаких личных спонсоров, кроме мамы и папы, уже нет. Интерес упал. Вот у меня в мои 20 лет были – а у них нет. Даже у таких очевидных молодых звезд, как Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина. Или же они их тщательно скрывают, ни одного лого я не вижу, да и вы не найдете. Что для меня особенно странно: Савелий – совершенно очевидный лидер поколения, да и девушки могли бы отлично побыть «лицом фирмы». Ау, фирмы, где вы?

Популярность конкретного спорта не может быть естественной. Точно не в XXI веке. Над привлекательностью спорта должны работать профессионалы продвижения. Посмотрите, сколько детей на матчах Кубка Гагарина, сколько девочек разучивает прыжки на катке в любом ТРЦ большого города. И почему я в курсе насчет зарплаты Ткачева из КХЛ или Тюкавина из РПЛ, но ничего не знаю о зарплате лыжника Большунова?

Сейчас все задумываются, как поднять популярность своего спорта. Но практически все, что я вижу в зимних видах, кроме хоккея – это попытки сделать «весело-интересно» для все еще оставшейся аудитории лыж или того же биатлона. А не расширить ее, найти новую. Уверена, что это ошибка. Пока вы пытаетесь работать с «олдами от лыжных гонок», новых фанатов не прибавляется – они все ушли смотреть что-то более современное. Как Ice Cross в Нижнем Новгороде, который сразу собрал толпы зрителей.

Хороший пример правильного продвижения, на мой взгляд – это реклама замечательной семьи Панжинских на главных дорогах столицы и окрестностей: красивые супруги, прекрасные дети, породистый пес – вот что дают лыжные гонки. Доходчиво! Вот такое продвижение нам может дать новую аудиторию. И больше спонсоров, надеюсь», – написала в своей колонке на «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Степанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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