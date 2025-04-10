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Вопрос о допуске российских спортсменов не будут обсуждать на ближайшем заседании совета FIS

Возвращение россиян не будут обсуждать на ближайшем заседании совета FIS.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не будет обсуждать вопрос допуска российских спортсменов на ближайшем заседании.

«Статус российских и белорусских спортсменов на соревнованиях FIS не включен в повестку заседания Совета FIS, запланированного на 16 апреля.

Совет FIS постоянно рассматривает и обсуждает этот вопрос, и на данный момент нет четкого графика для принятия каких-либо решений по этому вопросу», – сообщили в организации.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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