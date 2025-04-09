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42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон на 60 км в Финляндии

42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон на 60 км в Финляндии.

Биатлонистка победила на первом этапе Lapponia Ski Week, который проходит в финском Олосе.

Мякяряйнен пробежала 60 км свободным стилем за 2:41.54,2. С таким результатом она стала бы девятой в мужском зачете.

У мужчин выиграл ирландец Томас Мэлоуни Вестгорд, его результат – 2:32.40,7.

Мякяряйнен 42 года, она победитель чемпионата мира-2011 по биатлону, трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса. Она завершила профессиональную карьеру в 2020-м.

42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии по биатлону

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski Classics
logoКайса Мякяряйнен
лыжные гонки
logoсборная Финляндии жен
сборная Ирландии
Томас Мэлоуни Вестгорд
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