42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон на 60 км в Финляндии
42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла лыжный марафон на 60 км в Финляндии.
Биатлонистка победила на первом этапе Lapponia Ski Week, который проходит в финском Олосе.
Мякяряйнен пробежала 60 км свободным стилем за 2:41.54,2. С таким результатом она стала бы девятой в мужском зачете.
У мужчин выиграл ирландец Томас Мэлоуни Вестгорд, его результат – 2:32.40,7.
Мякяряйнен 42 года, она победитель чемпионата мира-2011 по биатлону, трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса. Она завершила профессиональную карьеру в 2020-м.
42-летняя Кайса Мякяряйнен выиграла спринт на чемпионате Финляндии по биатлону
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ski Classics
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